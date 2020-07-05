Десна — Колос. Видео гола Фаворова

29-летний украинский защитник «Десны» Денис Фаворов отметился забитым голом в поединке 29-го тура УПЛ против «Колоса». Фаворов отличился дальним ударом на 38-й минуте матча, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.
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Источник — ТСН
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