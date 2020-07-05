Сергей КРИВЦОВ: «С Зарей играть сложнее, чем с Динамо»

У луганской команды налажен хороший высокий прессинг, считает футболист «Шахтера»

  • 05.07.2020 17:46
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Сергей КРИВЦОВ: «С Зарей играть сложнее, чем с Динамо»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился мнением о текущем чемпионате Украины.

- В 2017-м году вы сказали: «Не суть, как побеждать в чемпионате — с одним очком преимущества или с семнадцатью». Тогда вы что-то знали про 2020-й?
- На лавры Ванги не претендую ни в коем случае. Это чистой воды совпадение. Да и этот отрыв, надеюсь, еще увеличим. В наших планах набрать максимум очков в оставшихся поединках.

- С кем «Шахтеру» сложнее играть: с «Динамо», «Зарей» или «Десной»?
- Мне лично — с «Зарей». Луганчане тактически грамотно выстраивают игру, к тому же, у них налажен хороший высокий прессинг.

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