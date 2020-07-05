Сергей РЕБРОВ: «Во многих ресторанах не дают платить за еду»

Украинского тренера «Ференцвароша» узнают на улицах Будапешта

  • 05.07.2020 17:38
  • 3599 просмотров
  • 7 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Во многих ресторанах не дают платить за еду»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, узнают ли его в Будапеште на улице. Вместе с «Ференцварошем» Ребров дважды выиграл чемпионат Венгрии.

– Живя в Будапеште, вы чувствуете какое-то особое отношение? Узнают ли вас на улице?
– Да, узнают. Во многих ресторанах вообще не дают платить за еду. Узнают очень многие. Благодарят и просят, чтобы я остался.

– В этом году чемпионат Венгрии вам было выиграть сложнее, чем в прошлом сезоне?
– Я думаю, да. Прежде всего из-за того, что мы играли в еврокубках, а «Фехервар» — нет. Конечно, было гораздо сложнее. И я рад, что как раз на первой половине дистанции мы оставались на первом месте и закрепились на нем по итогам первой части чемпионата. Поэтому, в концовке уже было полегче. Самым главным был период, когда мы сыграли 10 игр за месяц. Конечно, это было очень тяжело. Но я рад, что все выдержали.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 05.07.2020 18:50
    0
    А нас узнают и быстренько обсчитают!!!
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 05.07.2020 18:30
    -3
    alefteev77, 05.07.2020 17:53
    Молодець, Ребров. Прославляти Україну в якості тренера - це мало кому вдавалось. Майже нікому.
    Мінусуйте мене, як хочете... Але що такого він зробив? Став чемпіоном Угорщини з обєктивно найсильнішим клубом країни? Невже ж так уже й прославив??? В якості тренера, не будемо вже згадувати Лобановського, Скрипник визнавався кращим тренером... на секундочку - Німеччини. Протасов визнавався кращим тренером Греції, Грозний - кращим тренер Болгарії.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 18:29
    +1
    Ossa8860, 05.07.2020 18:18
    Сурок дебил. Он должен был молиться на Реброва, а не корону на себя напяливать.
    Почему же сразу дебил. Он как Советский Союз, дает нормальным людям понять как жить не надо.
    Communism has failed every time it was tried (c)
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 05.07.2020 18:18
    +5
    Сурок дебил. Он должен был молиться на Реброва, а не корону на себя напяливать.
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 05.07.2020 18:12
    +8
    Удачи, Станиславович! И никаких динам...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 18:09
    -12
    Это так классно обожраться гуляша
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.07.2020 17:53
    +7
    Молодець, Ребров. Прославляти Україну в якості тренера - це мало кому вдавалось. Майже нікому.
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 05.07.2020 18:12
    +8
    Удачи, Станиславович! И никаких динам...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.07.2020 17:53
    +7
    Молодець, Ребров. Прославляти Україну в якості тренера - це мало кому вдавалось. Майже нікому.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 05.07.2020 18:18
    +5
    Сурок дебил. Он должен был молиться на Реброва, а не корону на себя напяливать.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 18:29
    +1
    Ossa8860, 05.07.2020 18:18
    Сурок дебил. Он должен был молиться на Реброва, а не корону на себя напяливать.
    Почему же сразу дебил. Он как Советский Союз, дает нормальным людям понять как жить не надо.
    Communism has failed every time it was tried (c)
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.07.2020 18:50
    0
    А нас узнают и быстренько обсчитают!!!
    Ссылка
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