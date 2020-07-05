Сергей РЕБРОВ: «Во многих ресторанах не дают платить за еду»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал, узнают ли его в Будапеште на улице. Вместе с «Ференцварошем» Ребров дважды выиграл чемпионат Венгрии.
– Живя в Будапеште, вы чувствуете какое-то особое отношение? Узнают ли вас на улице?
– Да, узнают. Во многих ресторанах вообще не дают платить за еду. Узнают очень многие. Благодарят и просят, чтобы я остался.
– В этом году чемпионат Венгрии вам было выиграть сложнее, чем в прошлом сезоне?
– Я думаю, да. Прежде всего из-за того, что мы играли в еврокубках, а «Фехервар» — нет. Конечно, было гораздо сложнее. И я рад, что как раз на первой половине дистанции мы оставались на первом месте и закрепились на нем по итогам первой части чемпионата. Поэтому, в концовке уже было полегче. Самым главным был период, когда мы сыграли 10 игр за месяц. Конечно, это было очень тяжело. Но я рад, что все выдержали.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Communism has failed every time it was tried (c)
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