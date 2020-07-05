РОТАНЬ: «Приятно, что амбасадором финала Кубка Украины избрали меня»

В среду, 8 июля на стадионе «Металлист» в Харькове состоится финал Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Амбасадором этого матча будет уроженец Полтавщины, бывший полузащитник «Динамо», «Днепра» и национальной команды Украины, а ныне - главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

- Руслан Петрович, для вас будущая миссия амбасадора является новой?

- Да. Мне приятно, что выбор пал на меня. Спасибо руководству УАФ за доверие, постараюсь не подвести (улыбается). Считаю, что сам поединок будет интересным. Единственное - жаль, что он пройдет без зрителей в связи с карантинными мероприятиями.

- Каковы будут ваши обязанности перед и после матча?

- Сопровождать трофей, участвовать в награждении команд...

- В качестве футболиста вы выигрывали Кубок Украины дважды. Какой финал вам запомнился больше - в 2006-м или 2007 году?

- Каждый подобный успех важен по-своему, и каждый откладывается в памяти. Для этого игрок и выходит на поле - чтобы одерживать победы и награды, речь идет о Кубке страны, чемпионстве или медали первенства...

- Кому отдаете предпочтение в этой игре?

- «Динамо» - более опытная команда, но недаром говорят, что кубковые матчи совсем другие по своей напряжением. Для меня и «Динамо», и «Ворскла» - не чужие. В столичном клубе я провел часть своей карьеры, выигрывал трофеи. А в Полтаве я родился, за «Ворсклу» выступал мой отец. Поэтому мне трудно отдать кому-то преимущество. Буду болеть за зрелищный футбол, а победу пусть празднует сильнейший.