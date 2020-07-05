Спортивный директор Колоса: «Идем навстречу футболистам»

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий рассказал о подготовке команды к матчу 29-го тура УПЛ против черниговской «Десны».

«У нас всегда хорошее настроение. Да, было неприятно из-за серии. Но мы смотрим только вперед. Это очень большой опыт как для каждого футболиста, так и для клуба в целом.

Тренировка на киевском стадионе «Темп»? Идем навстречу футболистам, чтобы им лишний раз не ездить в Ковалевку. Есть возможность легкую тренировку проводить на «Темпе», – сказал Лисицкий.

Матч «Десна» — «Колос» состоится в воскресенье, 5-го июля, в 17:00.