В понедельник, 6-го июля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Испании, в котором «Леванте» примет «Реал Сосьедад».



Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок «Леванте» – «Реал» Сосьедад можно посмотреть на сервисе Megogo.