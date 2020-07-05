В понедельник, 6-го июля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Испании, в котором «Леванте» примет «Реал Сосьедад».
Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Леванте» – «Реал» Сосьедад можно посмотреть на сервисе Megogo.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Максим Гаптар, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.