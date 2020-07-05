В понедельник, 6-го июля, состоится поединок 33-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Эвертон».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что будущие хозяева занимают 9-ю позицию в турнирной таблице, гости – 11-ю.
В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Эвертон» покажет телеканал «Setanta».
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Максим Гаптар, Sport.ua
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