Реал серьезно снизил цену на Хамеса Родригеса

«Реал» намерен продать полузащитника Хамеса Родригеса.
Ранее мадридский клуб хотел заполучить за игрока коло 50 миллионов евро. Теперь, как утверждает испанская пресса, «Реал» готов отпустить Хамеса за вдвое меньшую сумму.
В этом сезоне Хамес сыграл 8 матчей за «Реал», забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что «Реал» пытался продать Хамеса Родригеса китайскому клубу.
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Источник — Marca
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