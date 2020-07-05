ЕЗЕРСКИЙ: «Судьба второго места в УПЛ решится в последний день сезона»

Специалист порассуждал о борьбе «Динамо», «Десны» и «Зари»

  • 05.07.2020 11:34
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ЕЗЕРСКИЙ: «Судьба второго места в УПЛ решится в последний день сезона»
© УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок сборной Украины Владимир Езерский высказался о борьбе трех клубов «Динамо», «Десны» и «Зари» за второе место в чемпионате Украины.

«У Александра Рябоконя — опытная команда, и в этом заслуга главного тренера. Черниговцы умеют добиваться результата, качественно отрабатывая в обороне. И в контратаку «Десна» хорошо убегает. Последняя победа над «Динамо» возвратила черниговцев в борьбу за медали.

«Заря» прогрессирует. Молодая команда Виктора Скрипника старается играть в комбинационный футбол, при этом стабильно набирая очки.

От «Динамо» всегда ждут большего. Но этот сезон ему нельзя занести в актив. Подсластить пилюлю может разве что выигрыш Кубка Украины, хотя и там киевлянам будет непросто, несмотря на нынешнее девятое место «Ворсклы »в турнирной таблицы чемпионата.

Поэтому, если сложить все составляющие, то, думаю, каждый из трех конкурентов в равной степени может рассчитывать на место в квалификации Лиги чемпионов. Полагаю, что окончательно все решится в последний игровой день чемпионата», - сказал Езерский.

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Источник — zbirna.com

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