Юрген КЛОПП: «Бавария и Ман Сити – два больших фаворита Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о шансах клубов на победу в этом сезоне Лиги чемпионов.
«Для меня два больших фаворита, оставшихся в соревновании, — это «Бавария» и «Манчестер Сити». Это была бы интересная игра. «Бавария» провела впечатляющий сезон в Германии после того, как Ханси Флик сменил Нико Ковача.
То, что они сделали, было действительно впечатляюще. Эти две команды — фавориты. Не могу знать, как это произойдет, но если они встретятся в полуфинале или финале, то соревнование будет действительно интересным. Это будет действительно что-то новенькое. Но когда вы видите «Манчестер Сити»... да, у них есть огромный, огромный шанс.
Но даже в матче против нас в четверг вечером, который «Сити» выиграл заслуженно, мы должны были забить три гола. Не забывайте об этом. Мы должны были это сделать, и мы бы это сделали в обычных условиях», - сказал Клопп.
ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа после разгромного поражения от Манчестер Сити
Источник — Daily Star
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.