Юрген КЛОПП: «Бавария и Ман Сити – два больших фаворита Лиги чемпионов»

Наставник «Ливерпуля» назвал клубы, у которых больше шансов выиграть ЛЧ

  • 05.07.2020 09:55
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Юрген КЛОПП: «Бавария и Ман Сити – два больших фаворита Лиги чемпионов»
© Skysports.com. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о шансах клубов на победу в этом сезоне Лиги чемпионов.

«Для меня два больших фаворита, оставшихся в соревновании, — это «Бавария» и «Манчестер Сити». Это была бы интересная игра. «Бавария» провела впечатляющий сезон в Германии после того, как Ханси Флик сменил Нико Ковача.

То, что они сделали, было действительно впечатляюще. Эти две команды — фавориты. Не могу знать, как это произойдет, но если они встретятся в полуфинале или финале, то соревнование будет действительно интересным. Это будет действительно что-то новенькое. Но когда вы видите «Манчестер Сити»... да, у них есть огромный, огромный шанс.

Но даже в матче против нас в четверг вечером, который «Сити» выиграл заслуженно, мы должны были забить три гола. Не забывайте об этом. Мы должны были это сделать, и мы бы это сделали в обычных условиях», - сказал Клопп.

ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа после разгромного поражения от Манчестер Сити

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Источник — Daily Star

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