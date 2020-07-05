Юрген КЛОПП: «Бавария и Ман Сити – два больших фаворита Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о шансах клубов на победу в этом сезоне Лиги чемпионов.

«Для меня два больших фаворита, оставшихся в соревновании, — это «Бавария» и «Манчестер Сити». Это была бы интересная игра. «Бавария» провела впечатляющий сезон в Германии после того, как Ханси Флик сменил Нико Ковача.

То, что они сделали, было действительно впечатляюще. Эти две команды — фавориты. Не могу знать, как это произойдет, но если они встретятся в полуфинале или финале, то соревнование будет действительно интересным. Это будет действительно что-то новенькое. Но когда вы видите «Манчестер Сити»... да, у них есть огромный, огромный шанс.

Но даже в матче против нас в четверг вечером, который «Сити» выиграл заслуженно, мы должны были забить три гола. Не забывайте об этом. Мы должны были это сделать, и мы бы это сделали в обычных условиях», - сказал Клопп.

ВИДЕО. Слова Юргена Клоппа после разгромного поражения от Манчестер Сити