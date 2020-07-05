Экс-звезда Шахтера обращалась за помощью к психологу

Бернард признался, что прибегает к услугам этого специалиста

  • 05.07.2020 09:44
  • 1451 просмотр
  • 1 комментарий
Экс-звезда Шахтера обращалась за помощью к психологу
© EPA. Бернард

Бывший футболист «Шахтера» Бернард, который был одной из звезд команды Паулу Фонсеки, а ныне выступает в Англии за «Эвертон», рассказал, почему решил обратиться за помощью к психологу.

«Я занимаюсь терапией в течение года. Не могу сказать, что у меня были какие-то предубеждения, но я думал, что никогда подобное мне лично не понадобится. Однако сейчас я вижу, насколько я сумел развиться, как человек, и насколько это помогло мне в работе».

«Мне никогда не приходилось говорить об этом публично, но я думаю, что для людей было бы хорошо увидеть, как помогает общение с психологом или психиатром. У меня появился кризис тревожности около года назад, и психолог очень мне помог. У меня было нечеткое осознание действительности. Это была сложная ситуация, но я счастлив, что пережил ее. Только те, у кого случаются такие кризисы, поймут, насколько это страшно. Сегодня я чувствую себя благодарным и более счастливым человеком».

«Ситуация застала меня врасплох. Я всегда был очень замкнутым человеком. Первым, с кем я начал доверительно говорить обо всем, стал мой психолог. Во многих случаях мне все еще стыдно обсуждать определенные вопросы с ним, но я понял, что обращаться за помощью – абсолютно нормально», - рассказал Бернард.

В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету Бернарда 22 матча, 3 гола и 2 ассиста.

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Источник — ФК Эвертон

(8 голосов)

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Комментарии
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 05.07.2020 10:40
    +1
    стать поміняв?
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    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 05.07.2020 10:40
    +1
    стать поміняв?
    Ссылка
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