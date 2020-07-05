Зинедин ЗИДАН: «Надеюсь, Азар сыграет до конца сезона»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан высказался об Эдене Азаре, который не попал в заявку на матч против «Атлетика» в рамках 34-го тура Примеры.

«У Эдена сейчас проблемы, и мы не хотим рисковать. Надеюсь, мы снова увидим Азара до конца чемпионата. Для него это первый год здесь, и он хочет помочь команде. И когда он не может этого сделать, то не счастлив. Я не думаю, что у него есть страх перед травмами. Мы хотим видеть его полностью готовым к матчам. Надеюсь, что скоро выберемся из этого», — Зидан.

В этом сезоне Азар сыграл 14 матчей в Ла Лиги.

Матч «Реала» и «Атлетика» состоится 5 июля. Начало - в 15:00 по Киеву.