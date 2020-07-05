ВИДЕО. Как из пушки. Эффектный гол в чемпионате Беларуси

В поединке 16-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси лидер турнира БАТЭ на своем поле с минимальным счетом уступил «Энергетику-БГУ».
Единственный результативный удар в матче нанес узбек Шахбоз Усманов, который мастерски исполнил штрафной.
Отметим, что «Энергетик-БГУ» с 20-й минуты играл в меньшинстве, но сумел одержать победу.
Umarov scored a perfect goal against BATE pic.twitter.com/Zk4DqBt83u— ABFF | Belarus Premier league, Maxline 1 league (@BelFootFeder) July 4, 2020
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Источник — Sport.ua
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