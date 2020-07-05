Динамо забило 80-й мяч Шахтеру в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Беньямин Вербич

  • 05.07.2020 03:52
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Динамо забило 80-й мяч Шахтеру в чемпионатах Украины
© ФК Шахтер Донецк

Беньямин Вербич, третий раз в карьере поразивший ворота «Шахтера», стал автором 80-го гола «Динамо» в баталиях с горняками в чемпионатах Украины. 48 мячей  (с учетом гола Карлоса Де Пены) динамовцы забили оранжево-черным дома, 34 - в гостях и 1 - на нейтральном поле. Наибольшую лепту в юбилей внесли Андрей Шевченко - 6 голов, Диого Ринкон, Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко - по 5.

Юбилейные голы «Динамо» в матчах с «Шахтером» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Город

Автор гола

Минута

Счет

Вратарь

1-й

24.10.1992

Киев

Виктор ЛЕОНЕНКО

36’ (1:0)

2:0

Дмитрий ШУТКОВ

10-й

10.03.1995

Киев

Виктор ЛЕОНЕНКО

56’ (3:0)

3:0

Дмитрий ШУТКОВ

20-й

12.05.1997

Киев

Сергей РЕБРОВ

69’ (1:1)

3:1

Дмитрий ШУТКОВ

30-й

01.10.2000

Донецк

Ласло БОДНАР

41’ (1:0)

1:1

Юрий ВИРТ

40-й

10.04.2004

Донецк

Флорин ЧЕРНАТ

87’ (4:2)

4:2

Стипе ПЛЕТИКОСА

50-й

15.07.2007

Донецк

Диого РИНКОН

25’ (1:0)

1:1

Андрей ПЯТОВ

60-й

02.09.2012

Донецк

Андрей ЯРМОЛЕНКО

45’ (1:1)

1:3

Андрей ПЯТОВ

70-й

26.05.2017

Харьков

Андрей ЯРМОЛЕНКО

71’ (3:2)

3:2

Никита ШЕВЧЕНКО

80-й

04.07.2020

Киев

Беньямин ВЕРБИЧ

51’ (1:2)

2:3

Анатолий ТРУБИН
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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