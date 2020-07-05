Динамо забило 80-й мяч Шахтеру в чемпионатах Украины

Беньямин Вербич, третий раз в карьере поразивший ворота «Шахтера», стал автором 80-го гола «Динамо» в баталиях с горняками в чемпионатах Украины. 48 мячей (с учетом гола Карлоса Де Пены) динамовцы забили оранжево-черным дома, 34 - в гостях и 1 - на нейтральном поле. Наибольшую лепту в юбилей внесли Андрей Шевченко - 6 голов, Диого Ринкон, Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко - по 5.
Юбилейные голы «Динамо» в матчах с «Шахтером» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Город
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
24.10.1992
|
Киев
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
36’ (1:0)
|
2:0
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
10-й
|
10.03.1995
|
Киев
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
56’ (3:0)
|
3:0
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
20-й
|
12.05.1997
|
Киев
|
Сергей РЕБРОВ
|
69’ (1:1)
|
3:1
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
30-й
|
01.10.2000
|
Донецк
|
Ласло БОДНАР
|
41’ (1:0)
|
1:1
|
Юрий ВИРТ
|
40-й
|
10.04.2004
|
Донецк
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
87’ (4:2)
|
4:2
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
50-й
|
15.07.2007
|
Донецк
|
Диого РИНКОН
|
25’ (1:0)
|
1:1
|
Андрей ПЯТОВ
|
60-й
|
02.09.2012
|
Донецк
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
45’ (1:1)
|
1:3
|
Андрей ПЯТОВ
|
70-й
|
26.05.2017
|
Харьков
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
71’ (3:2)
|
3:2
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
80-й
|
04.07.2020
|
Киев
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
51’ (1:2)
|
2:3
|
Анатолий ТРУБИН
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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