Динамо забило 80-й мяч Шахтеру в чемпионатах Украины

Беньямин Вербич, третий раз в карьере поразивший ворота «Шахтера», стал автором 80-го гола «Динамо» в баталиях с горняками в чемпионатах Украины. 48 мячей (с учетом гола Карлоса Де Пены) динамовцы забили оранжево-черным дома, 34 - в гостях и 1 - на нейтральном поле. Наибольшую лепту в юбилей внесли Андрей Шевченко - 6 голов, Диого Ринкон, Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко - по 5.

Юбилейные голы «Динамо» в матчах с «Шахтером» в чемпионатах Украины