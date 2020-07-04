Коноплянка забил 50-й мяч в cоставе украинских клубов

Полузащитник горняков после 10-летнего перерыва второй раз расписался в воротах «Динамо»

  • 04.07.2020 22:50
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Коноплянка забил 50-й мяч в cоставе украинских клубов
© ФК Шахтер

Евгений Коноплянка после 10-летнего перерыва забил свой второй мяч «Динамо» в премьер-лиге. Первый раз он расписался в воротах киевлян 18 апреля 2010 года, защищая тогда цвета «Днепра».

Между тем, гол динамовцам оказался 50-м в украинской клубной карьере Евгения. 39 мячей Коноплянка забил в УПЛ, 9 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины. 45 голов он записал в свой актив в рядах «Днепра» и 5 - в составе «Шахтера».

Юбилейные голы Евгения Коноплянки за украинские клубы

Гол

Дата

Ранг

Клуб

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

28.02.2010

ЧУ

Днепр

Заря (д)

34' (1:0)

2:2

Богдан ШУСТ

10-й

13.03.2011

ЧУ

Днепр

Металлист (г)

71' (2:0)

2:2

Александр ГОРЯИНОВ

20-й

29.07.2012

ЧУ

Днепр

Металлург Д (д)

4' (1:0)

2:0

Александр БАНДУРА

30-й

27.10.2013

ЧУ

Днепр

Ворскла (д)

16' (1:0)

2:2

Дмитрий НЕПОГОДОВ

40-й

01.12.2014

ЧУ

Днепр

Металлург Д (д)

16' (1:1)

1:1

Александр БАНДУРА

50-й

04.07.2020

ЧУ

Шахтер

Динамо (г)

39' (2:0)

3:2

Денис БОЙКО

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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