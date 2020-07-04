Коноплянка забил 50-й мяч в cоставе украинских клубов

Евгений Коноплянка после 10-летнего перерыва забил свой второй мяч «Динамо» в премьер-лиге. Первый раз он расписался в воротах киевлян 18 апреля 2010 года, защищая тогда цвета «Днепра».

Между тем, гол динамовцам оказался 50-м в украинской клубной карьере Евгения. 39 мячей Коноплянка забил в УПЛ, 9 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины. 45 голов он записал в свой актив в рядах «Днепра» и 5 - в составе «Шахтера».

Юбилейные голы Евгения Коноплянки за украинские клубы