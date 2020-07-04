Коноплянка забил 50-й мяч в cоставе украинских клубов

Евгений Коноплянка после 10-летнего перерыва забил свой второй мяч «Динамо» в премьер-лиге. Первый раз он расписался в воротах киевлян 18 апреля 2010 года, защищая тогда цвета «Днепра».
Между тем, гол динамовцам оказался 50-м в украинской клубной карьере Евгения. 39 мячей Коноплянка забил в УПЛ, 9 - в еврокубках и 2 - в Кубке Украины. 45 голов он записал в свой актив в рядах «Днепра» и 5 - в составе «Шахтера».
Юбилейные голы Евгения Коноплянки за украинские клубы
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
28.02.2010
|
ЧУ
|
Днепр
|
Заря (д)
|
34' (1:0)
|
2:2
|
Богдан ШУСТ
|
10-й
|
13.03.2011
|
ЧУ
|
Днепр
|
Металлист (г)
|
71' (2:0)
|
2:2
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
20-й
|
29.07.2012
|
ЧУ
|
Днепр
|
Металлург Д (д)
|
4' (1:0)
|
2:0
|
Александр БАНДУРА
|
30-й
|
27.10.2013
|
ЧУ
|
Днепр
|
Ворскла (д)
|
16' (1:0)
|
2:2
|
Дмитрий НЕПОГОДОВ
|
40-й
|
01.12.2014
|
ЧУ
|
Днепр
|
Металлург Д (д)
|
16' (1:1)
|
1:1
|
Александр БАНДУРА
|
50-й
|
04.07.2020
|
ЧУ
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
39' (2:0)
|
3:2
|
Денис БОЙКО
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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