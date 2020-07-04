Де Пена догнал Ленса и Теодорчика по количеству голов за Динамо в УПЛ

Уругваец забил 10-й гол в чемпионате Украины

  • 04.07.2020 22:20
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Де Пена догнал Ленса и Теодорчика по количеству голов за Динамо в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Карлос Де Пена

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос де Пена стал 51-м игроком в истории столичной команды, который забил десять и более голов в чемпионатах Украины.

В поединке против «Шахтера» (2:3) южноамериканец отметился голом во втором тайме и сравнял счет – 2:2.

Это был 9-й мяч де Пены в нынешнем сезоне и 10-й за «Динамо» в УПЛ. Таким образом Карлос опередил по забитым голам Владимира Шарана, Владислава Ващука и Юрия Грицыну.

По 10 мячей в чемпионатах Украины, как у де Пены, на счету целой группы игроков – Дмитрия Топчиева, Айилы Юссуфа, Артема Яшкина, Домагоя Виды, Джермейна Ленса, Огнена Вукоевича, Сергея Федорова и Лукаша Теодорчика.

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Источник — ФК Динамо Киев

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