Де Пена догнал Ленса и Теодорчика по количеству голов за Динамо в УПЛ

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос де Пена стал 51-м игроком в истории столичной команды, который забил десять и более голов в чемпионатах Украины.

В поединке против «Шахтера» (2:3) южноамериканец отметился голом во втором тайме и сравнял счет – 2:2.

Это был 9-й мяч де Пены в нынешнем сезоне и 10-й за «Динамо» в УПЛ. Таким образом Карлос опередил по забитым голам Владимира Шарана, Владислава Ващука и Юрия Грицыну.

По 10 мячей в чемпионатах Украины, как у де Пены, на счету целой группы игроков – Дмитрия Топчиева, Айилы Юссуфа, Артема Яшкина, Домагоя Виды, Джермейна Ленса, Огнена Вукоевича, Сергея Федорова и Лукаша Теодорчика.