ФОТО. Сергей Ребров посетил матч Динамо - Шахтер

Наставник «Ференцвароша» посетил Украину

  • 04.07.2020 21:58
  • 3643 просмотра
  • 14 комментариев
ФОТО. Сергей Ребров посетил матч Динамо - Шахтер
© fradi.hu

На матче УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который киевляне проиграли со счетом 2:3, присутствовал наставник Сергей Ребров.

Тренер «Ференцвароша», которого связывают с возвращением в киевскую команду, прибыл в Украину в качестве чемпиона Венгрии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергій Станіславович завітав у гості 💪

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:57
    0
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:56
    А ты Анчелотти хочешь тренером? Или кого?
    Того самого испанца
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:56
    0
    JulikoB, 04.07.2020 22:54
    Боюсь будет очередное разочарование.
    А ты Анчелотти хочешь тренером? Или кого?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:54
    -2
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:53
    Все болельщики Динамо будут рады, если Серёжа вернётся в родной клуб и будет работать без испанца.
    Боюсь будет очередное разочарование.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:53
    +1
    JulikoB, 04.07.2020 22:49
    Венгрия, это футбольная провинция.
    Все болельщики Динамо будут рады, если Серёжа вернётся в родной клуб и будет работать без испанца.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:49
    -2
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:46
    В Венгии нету испанца. И там Ребров чемпион. Забудьте эту донецкую сказку о том, что испанец тренировал, а не Ребров. Кстати, где тот испанец сейчас?
    Венгрия, это футбольная провинция.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:46
    0
    JulikoB, 04.07.2020 22:42
    У него был испанец
    В Венгии нету испанца. И там Ребров чемпион. Забудьте эту донецкую сказку о том, что испанец тренировал, а не Ребров. Кстати, где тот испанец сейчас?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:43
    -1
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:41
    два чемпионства в Украине - этим не многие тренера могут похвастаться
    Посмотри игры Ференцвароша, там все скучно.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:42
    -1
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:41
    два чемпионства в Украине - этим не многие тренера могут похвастаться
    У него был испанец
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:41
    0
    JulikoB, 04.07.2020 22:38
    Венгрия, это футбольная провинция. Ребров слабый тренер.
    два чемпионства в Украине - этим не многие тренера могут похвастаться
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:38
    -2
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:32
    А я верю, что Ребров вернётся в Динамо
    Венгрия, это футбольная провинция. Ребров слабый тренер.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:32
    -1
    А я верю, что Ребров вернётся в Динамо
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.07.2020 22:11
    +2
    Купит каргбо)))
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 22:07
    -1
    Явно не на фарт шубной компании
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2020 22:05
    0
    Не верю
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.07.2020 22:11
    +2
    Купит каргбо)))
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:53
    +1
    JulikoB, 04.07.2020 22:49
    Венгрия, это футбольная провинция.
    Все болельщики Динамо будут рады, если Серёжа вернётся в родной клуб и будет работать без испанца.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 04.07.2020 22:57
    0
    Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:56
    А ты Анчелотти хочешь тренером? Или кого?
    Того самого испанца
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:56
    0
    JulikoB, 04.07.2020 22:54
    Боюсь будет очередное разочарование.
    А ты Анчелотти хочешь тренером? Или кого?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:46
    0
    JulikoB, 04.07.2020 22:42
    У него был испанец
    В Венгии нету испанца. И там Ребров чемпион. Забудьте эту донецкую сказку о том, что испанец тренировал, а не Ребров. Кстати, где тот испанец сейчас?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.07.2020 22:41
    0
    JulikoB, 04.07.2020 22:38
    Венгрия, это футбольная провинция. Ребров слабый тренер.
    два чемпионства в Украине - этим не многие тренера могут похвастаться
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.07.2020 22:05
    0
    Не верю
    Ссылка
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