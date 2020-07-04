ФОТО. Сергей Ребров посетил матч Динамо - Шахтер

На матче УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который киевляне проиграли со счетом 2:3, присутствовал наставник Сергей Ребров.
Тренер «Ференцвароша», которого связывают с возвращением в киевскую команду, прибыл в Украину в качестве чемпиона Венгрии.
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Источник — Sport.ua
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