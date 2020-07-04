Первая лига. Ингулец и Металлист-1925 - лидеры, Волынь теряет очки

Субботнюю программу 22-го тура Первой лиги завершали матчи с участием группы претендентов на повышение в классе. Не все из лидеров сумели набрать по 3 очка.

«Ингулец» в напряженном поединке одолел «Авангард» со счетом 3:2 и теперь лидирует с 44 пунктами. Столько же очков имеет «Металлист-1925», который справился с «Горняком-Спорт».

А вот «Волынь» сыграла 1:1, потеряла два пункта и с 42 очками теперь 4-я. Отметим «Агробизнес», у которого 43 пункта и матч в запасе.

Первая лига. 22-й тур.

Ингулец - Авангард 3:2

Голы: Козак, 6, Мишуренко, 21, Сичинава, 48 - Матяж, 63, Мурза, 90

Кремень - Волынь 1:1

Голы: Сула, 53 - Кожанов, 90+1

Металлист-1925 - Горняк-Спорт 2:1

Голы: Дерек, 7, Корольков, 23 - Романов, 30

Агробизнес - Черкащина 1:0

Гол: Бойчук, 83

Турнирная таблица.