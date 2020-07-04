22-й тур
Металлист 1925
2:1
Горняк-Спорт
04.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Ингулец и Металлист-1925 - лидеры, Волынь теряет очки

Не все лидеры сумели победить

  • 04.07.2020 21:27
  • 2488 просмотров
  • 4 комментария
Первая лига. Ингулец и Металлист-1925 - лидеры, Волынь теряет очки
© metalist1925.com

Субботнюю программу 22-го тура Первой лиги завершали матчи с участием группы претендентов на повышение в классе. Не все из лидеров сумели набрать по 3 очка.

«Ингулец» в напряженном поединке одолел «Авангард» со счетом 3:2 и теперь лидирует с 44 пунктами. Столько же очков имеет «Металлист-1925», который справился с «Горняком-Спорт».

А вот «Волынь» сыграла 1:1, потеряла два пункта и с 42 очками теперь 4-я. Отметим «Агробизнес», у которого 43 пункта и матч в запасе.

Первая лига. 22-й тур.

Ингулец - Авангард 3:2
Голы: Козак, 6, Мишуренко, 21, Сичинава, 48 - Матяж, 63, Мурза, 90

Кремень - Волынь 1:1
Голы: Сула, 53 - Кожанов, 90+1

Металлист-1925 - Горняк-Спорт 2:1
Голы: Дерек, 7, Корольков, 23 - Романов, 30

Агробизнес - Черкащина 1:0
Гол: Бойчук, 83

Турнирная таблица.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 04.07.2020 22:38
    0
    Очень жаль что недокоманда агробизнес лезит
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 04.07.2020 21:45
    +1
    Mr.Frost, 04.07.2020 21:38
    Помилочка! МХ 1925 "справілся" не з Кременем , а з Гірняком. ( і не без труднощів у більшості).
    субботний вечер, админ наверное с холодным пивком посматривает футбольчик один глазом
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 04.07.2020 21:44
    +1
    Очень неплохая команда "Горняк Спорт". Классная заруба была на поле. Получил массу удовольствия от игры.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 04.07.2020 21:38
    0
    Помилочка! МХ 1925 "справілся" не з Кременем , а з Гірняком. ( і не без труднощів у більшості).
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 04.07.2020 21:45
    +1
    Mr.Frost, 04.07.2020 21:38
    Помилочка! МХ 1925 "справілся" не з Кременем , а з Гірняком. ( і не без труднощів у більшості).
    субботний вечер, админ наверное с холодным пивком посматривает футбольчик один глазом
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 04.07.2020 21:44
    +1
    Очень неплохая команда "Горняк Спорт". Классная заруба была на поле. Получил массу удовольствия от игры.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 04.07.2020 22:38
    0
    Очень жаль что недокоманда агробизнес лезит
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 04.07.2020 21:38
    0
    Помилочка! МХ 1925 "справілся" не з Кременем , а з Гірняком. ( і не без труднощів у більшості).
    Ссылка
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