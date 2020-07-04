Денис ПОПОВ: «Победить Шахтер - это двойное, тройное удовольствие»

Защитник пропустил принципиальный матч

  • 04.07.2020 19:33
  • 168 просмотров
  • 1 комментарий
Денис ПОПОВ: «Победить Шахтер - это двойное, тройное удовольствие»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Денис Попов не сыграет в матче с «Шахтером» из-за травмы, однако надеется, что его команда сумеет обыграть принципиального соперника.

«Чувствую себя отлично, надеюсь, скоро приступлю к более сложной работе. Вот-вот должен начать тренировки. Сейчас все сконцентрированы, настроены на матч. Обычная атмосфера, ребята заряжены как обычно. Матч с «Шахтером» - как красная тряпка для быка. Побеждать «Шахтер» - двойное, тройное удовольствие».

«Перед финалом Кубка Украины никто себя беречь не будет. Фаны на трибунах? Насколько я знаю, не очень хорошая ситуация с коронавирусом в Киеве, Харькове... Мы играем ради болельщиков, но, думаю, нужно поберечь себя сейчас», - сказал Попов в интервью официальному каналу клуба.

Отметим, что в центре обороны киевлян на матч вышла пара Сирота - Кадири.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:41
    0
    Убогим наверное да
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 19:41
    0
    Убогим наверное да
    Ссылка
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