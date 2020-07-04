Денис ПОПОВ: «Победить Шахтер - это двойное, тройное удовольствие»

Защитник «Динамо» Денис Попов не сыграет в матче с «Шахтером» из-за травмы, однако надеется, что его команда сумеет обыграть принципиального соперника.

«Чувствую себя отлично, надеюсь, скоро приступлю к более сложной работе. Вот-вот должен начать тренировки. Сейчас все сконцентрированы, настроены на матч. Обычная атмосфера, ребята заряжены как обычно. Матч с «Шахтером» - как красная тряпка для быка. Побеждать «Шахтер» - двойное, тройное удовольствие».

«Перед финалом Кубка Украины никто себя беречь не будет. Фаны на трибунах? Насколько я знаю, не очень хорошая ситуация с коронавирусом в Киеве, Харькове... Мы играем ради болельщиков, но, думаю, нужно поберечь себя сейчас», - сказал Попов в интервью официальному каналу клуба.

Отметим, что в центре обороны киевлян на матч вышла пара Сирота - Кадири.