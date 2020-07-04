В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок 34-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет «Реал Мадрид».
Матч пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Отметим, что будущие хозяева занимают 8-ю позицию в турнирной таблице, гости – лидирующую строчку.
В прямом эфире поединок «Атлетик» – «Реал Мадрид» покажет телеканал «Футбол 3».
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Владимир Клепач, Sport.ua
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