В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок 33-го тура АПЛ, в котором «Саутгемптон» примет «Манчестер Сити».
Матч пройдет в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Отметим, что будущие хозяева занимают 14-ю позицию в турнирной таблице, гости – 2-ю.
В прямом эфире поединок «Саутгемптон» – «Манчестер Сити» покажет телеканал «Setanta».
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Владимир Клепач, Sport.ua
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