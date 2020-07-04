Первая лига. Минай победил и остался среди лидеров чемпионата

В матче 22-го тура Первой лиги «Минай» сумел обыграть «Балканы» со счетом 2:1 и набрал 41 пункт. Столько же очков имеют лидеры «Ингулец», «Металлист-1925» и «Волынь».
Но все они еще сыграют в этом туре.
Первая лига. 22-й тур.
Балканы - Минай 1:2
Голы: Тропанец, 90+4 - Оринчак, 44, Глагола, 84
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Источник — Sport.ua
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