Легендарный голландский полузащитник Уэсли Снейдер может возобновить карьеру игрока, которую он завершил в августе прошлого года.

Об этом сообщил технический директор «Утрехта» Йорди Зайдам:

«Мы со Снейдером всегда поддерживали связь, вопрос о возвращении также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать, действительно ли он этого хочет, сможет ли снова прийти в форму.

Увлеченный Снейдер в хорошей форме был бы очень интересен «Утрехту».

Утрехт – родной город Снейдера, однако за местный клуб хавбек никогда не выступал.

Ранее возобновить карьеру решил еще один легендарный голландец – Арьен Роббен.