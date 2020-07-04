Легендарный голландский полузащитник Уэсли Снейдер может возобновить карьеру игрока, которую он завершил в августе прошлого года.
Об этом сообщил технический директор «Утрехта» Йорди Зайдам:
«Мы со Снейдером всегда поддерживали связь, вопрос о возвращении также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать, действительно ли он этого хочет, сможет ли снова прийти в форму.
Увлеченный Снейдер в хорошей форме был бы очень интересен «Утрехту».
Утрехт – родной город Снейдера, однако за местный клуб хавбек никогда не выступал.
Ранее возобновить карьеру решил еще один легендарный голландец – Арьен Роббен.
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