Балотелли может перейти в Боку Хуниорс

Скандальный форвард недавно покинул «Брешию»

  • 04.07.2020 14:41
  • 108 просмотров
  • 0 комментариев
Балотелли может перейти в Боку Хуниорс
© twitter.com/BresciaOfficial

Ранее «Брешия» расторгла контракт с Марио Балотелли из-за того, что скандальный форвард систематически прогуливал тренировки команды.

Сейчас агент 29-летнего нападающего Мино Райола занят поисками нового места работы для своего клиента.

Райола предложил услуги Балотелли знаменитому аргентинскому клубу «Бока Хуниорс». Сам игрок не против такого варианта продолжения карьеры. Ему нравится стиль жизни и подход к тренировкам в Аргентине.

В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Брешию» 19 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов.

Ранее сообщалось о том, что Балотелли может продолжить карьеру в МЛС.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tyc Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности