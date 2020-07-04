Балотелли может перейти в Боку Хуниорс

Ранее «Брешия» расторгла контракт с Марио Балотелли из-за того, что скандальный форвард систематически прогуливал тренировки команды.

Сейчас агент 29-летнего нападающего Мино Райола занят поисками нового места работы для своего клиента.

Райола предложил услуги Балотелли знаменитому аргентинскому клубу «Бока Хуниорс». Сам игрок не против такого варианта продолжения карьеры. Ему нравится стиль жизни и подход к тренировкам в Аргентине.

В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Брешию» 19 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов.

Ранее сообщалось о том, что Балотелли может продолжить карьеру в МЛС.