ВИДЕО. Выучил русский? Луческу поздравил Шахтер с чемпионством

Экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу поздравил донецкий клуб с досрочным чемпионством.
Интересно, что Луческу сделал это на русском языке, хотя в Украине на пресс-конференциях регулярно пользовался помощью переводчиков.
«Здравствуйте. Я поздравляю всех вас с этим новым успехом в чемпионате. Знайте, что я всегда душой рядом. И желаю вам прекрасных побед в будущем. До свидания», - сказал Луческу.
🔥⚒ Поздравление с чемпионством от легендарного Мирчи Луческу 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2020
«Я всегда душой рядом!» – теплые слова Мистера. #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/F1hdSyDvEU
Напомним, Луческу тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 годы. Последней работой Мирчи была сборная Турции, откуда он был уволен в 2019 году.
Ранее сообщалось, что 74-летний Луческу близок к тому, чтобы возглавить новую команду.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.