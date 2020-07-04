ВИДЕО. Выучил русский? Луческу поздравил Шахтер с чемпионством

Экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу поздравил донецкий клуб с досрочным чемпионством.

Интересно, что Луческу сделал это на русском языке, хотя в Украине на пресс-конференциях регулярно пользовался помощью переводчиков.

«Здравствуйте. Я поздравляю всех вас с этим новым успехом в чемпионате. Знайте, что я всегда душой рядом. И желаю вам прекрасных побед в будущем. До свидания», - сказал Луческу.

🔥⚒ Поздравление с чемпионством от легендарного Мирчи Луческу 🧡



«Я всегда душой рядом!» – теплые слова Мистера. #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/F1hdSyDvEU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2020

Напомним, Луческу тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 годы. Последней работой Мирчи была сборная Турции, откуда он был уволен в 2019 году.

Ранее сообщалось, что 74-летний Луческу близок к тому, чтобы возглавить новую команду.