ВИДЕО. Выучил русский? Луческу поздравил Шахтер с чемпионством

Румынский специалист записал видео для бывшего клуба

  • 04.07.2020 14:20
  • 1223 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Выучил русский? Луческу поздравил Шахтер с чемпионством
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу

Экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу поздравил донецкий клуб с досрочным чемпионством.

Интересно, что Луческу сделал это на русском языке, хотя в Украине на пресс-конференциях регулярно пользовался помощью переводчиков.

«Здравствуйте. Я поздравляю всех вас с этим новым успехом в чемпионате. Знайте, что я всегда душой рядом. И желаю вам прекрасных побед в будущем. До свидания», - сказал Луческу.

 

 

Напомним, Луческу тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 годы. Последней работой Мирчи была сборная Турции, откуда он был уволен в 2019 году.

Ранее сообщалось, что 74-летний Луческу близок к тому, чтобы возглавить новую команду.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 04.07.2020 15:13
    +1
    Луческу всегда понимал русский. Все румыны плохо или хорошо учили его в школе. Причем лучше, чем мы в те годы учили английский скажем. Он и говорить говорил. Но Мирча перфекционист. В том смысле что если что-то делаешь не очень хорошо, то лучше не делать вовсе. Вот и не говорил на публику никогда по-русски.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 04.07.2020 14:41
    0
    Александр Дешин, 04.07.2020 14:25
    жуть,за 15 лет,с такими баксами,на неньке можно гутарить😱
    А какого румыну на неньки гутарить?ты его не понял?
    Ссылка
    Александр Дешин
      Александр Дешин, 04.07.2020 14:25
    +1
    жуть,за 15 лет,с такими баксами,на неньке можно гутарить😱
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 04.07.2020 15:13
    +1
    Луческу всегда понимал русский. Все румыны плохо или хорошо учили его в школе. Причем лучше, чем мы в те годы учили английский скажем. Он и говорить говорил. Но Мирча перфекционист. В том смысле что если что-то делаешь не очень хорошо, то лучше не делать вовсе. Вот и не говорил на публику никогда по-русски.
    Ссылка
    Александр Дешин
      Александр Дешин, 04.07.2020 14:25
    +1
    жуть,за 15 лет,с такими баксами,на неньке можно гутарить😱
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 04.07.2020 14:41
    0
    Александр Дешин, 04.07.2020 14:25
    жуть,за 15 лет,с такими баксами,на неньке можно гутарить😱
    А какого румыну на неньки гутарить?ты его не понял?
    Ссылка
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