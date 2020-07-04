Даниил Кравчук стал самым молодым бомбардиром сезона УПЛ 2019/20

19-летний форвард «Ворсклы» первым из игроков 2001 г.р. забил в УПЛ

  • 04.07.2020 00:41
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Даниил Кравчук стал самым молодым бомбардиром сезона УПЛ 2019/20
© ФК Ворскла. Даниил Кравчук

В матче со «Львовом» форвард «Ворсклы» Даниил Кравчук, который за день до игры отметил свое 19-летие, забил первый мяч в чемпионатах Украины и стал самым молодым бомбардиром УПЛ 2019/20. Прежний рекорд нынешнего сезона, принадлежавшему бразильскому легионеру «Шахтера» Маркосу Антонио, он превзошел на 72 дня.

Кроме того, Кравчук оказался первым бомбардиром 2001 г.р., сумевшим поразить ворота соперников в элитном дивизионе. К слову, среди футболистов 2000 г.р. первопроходцем также был игрок полтавчан – Наджиб Якубу, который в ноябре 2018-го отличился в поединке со… «Львовом».

Игроки 1991–2001 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины

Г.р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1991

Артур КАСЬКОВ

Металлург З

23.05.2009

Металлург Д (д)

2:1

1992

Филипп БУДКОВСКИЙ

Ильичевец

01.04.2011

Шахтер (д)

1:3

1993

Виталий ПРИНДЕТА

Волынь

08.05.2011

Металлист (д)

1:4

1994

ФАРЛЕЙ

Севастополь

31.08.2013

Карпаты (д)

1:0

1995

Никита ТАТАРКОВ

Металлург З

31.08.2014

Карпаты (г)

2:1

1996

Александр КАПЛИЕНКО

Металлург З

09.08.2014

Металлург Д (г)

1:1

1997

Марьян ШВЕД

Карпаты

26.04.2015

Олимпик (д)

4:1

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Ильичевец

30.05.2015

Олимпик (д)

4:1

1999

ФЕРНАНДУ

Шахтер

29.07.2018

Арсенал (д)

3:0

2000

Наджиб ЯКУБУ

Ворскла

04.11.2018

Львов (д)

2:0

2001

Даниил КРАВЧУК

Ворскла

03.07.2020

Львов (г)

2:2

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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