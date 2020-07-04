Даниил Кравчук стал самым молодым бомбардиром сезона УПЛ 2019/20

В матче со «Львовом» форвард «Ворсклы» Даниил Кравчук, который за день до игры отметил свое 19-летие, забил первый мяч в чемпионатах Украины и стал самым молодым бомбардиром УПЛ 2019/20. Прежний рекорд нынешнего сезона, принадлежавшему бразильскому легионеру «Шахтера» Маркосу Антонио, он превзошел на 72 дня.
Кроме того, Кравчук оказался первым бомбардиром 2001 г.р., сумевшим поразить ворота соперников в элитном дивизионе. К слову, среди футболистов 2000 г.р. первопроходцем также был игрок полтавчан – Наджиб Якубу, который в ноябре 2018-го отличился в поединке со… «Львовом».
Игроки 1991–2001 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины
|
Г.р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1991
|
Артур КАСЬКОВ
|
Металлург З
|
23.05.2009
|
Металлург Д (д)
|
2:1
|
1992
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Ильичевец
|
01.04.2011
|
Шахтер (д)
|
1:3
|
1993
|
Виталий ПРИНДЕТА
|
Волынь
|
08.05.2011
|
Металлист (д)
|
1:4
|
1994
|
ФАРЛЕЙ
|
Севастополь
|
31.08.2013
|
Карпаты (д)
|
1:0
|
1995
|
Никита ТАТАРКОВ
|
Металлург З
|
31.08.2014
|
Карпаты (г)
|
2:1
|
1996
|
Александр КАПЛИЕНКО
|
Металлург З
|
09.08.2014
|
Металлург Д (г)
|
1:1
|
1997
|
Марьян ШВЕД
|
Карпаты
|
26.04.2015
|
Олимпик (д)
|
4:1
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Ильичевец
|
30.05.2015
|
Олимпик (д)
|
4:1
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
Шахтер
|
29.07.2018
|
Арсенал (д)
|
3:0
|
2000
|
Наджиб ЯКУБУ
|
Ворскла
|
04.11.2018
|
Львов (д)
|
2:0
|
2001
|
Даниил КРАВЧУК
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов (г)
|
2:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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