Даниил Кравчук стал самым молодым бомбардиром сезона УПЛ 2019/20

В матче со «Львовом» форвард «Ворсклы» Даниил Кравчук, который за день до игры отметил свое 19-летие, забил первый мяч в чемпионатах Украины и стал самым молодым бомбардиром УПЛ 2019/20. Прежний рекорд нынешнего сезона, принадлежавшему бразильскому легионеру «Шахтера» Маркосу Антонио, он превзошел на 72 дня.

Кроме того, Кравчук оказался первым бомбардиром 2001 г.р., сумевшим поразить ворота соперников в элитном дивизионе. К слову, среди футболистов 2000 г.р. первопроходцем также был игрок полтавчан – Наджиб Якубу, который в ноябре 2018-го отличился в поединке со… «Львовом».

Игроки 1991–2001 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины