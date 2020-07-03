ФОТО. Моделька. Жена Малиновского наслаждается отдыхом на пляже

Жена полузащитника сборной Украины и итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского опубликовала новые фотографии в соцсети Instagram.
Роксана Малиновская показала красивый итальянский пляж Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
Поклонники восторженно комментируют фотографии: «Красотка», «Моделька».
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Источник — Instagram
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