ФОТО. Моделька. Жена Малиновского наслаждается отдыхом на пляже

Роксана показала красивый итальянский пляж Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo

  • 03.07.2020 21:48
  • 2270 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Моделька. Жена Малиновского наслаждается отдыхом на пляже
© Instagram. Роксана Малиновская

Жена полузащитника сборной Украины и итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского опубликовала новые фотографии в соцсети Instagram.

Роксана Малиновская показала красивый итальянский пляж Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.

Поклонники восторженно комментируют фотографии: «Красотка», «Моделька».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Roksana_m7 (@roksana_m7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💁🏽‍♀️🙆🏽‍♀️😍👙

Публикация от Roksana_m7 (@roksana_m7)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 03.07.2020 22:13
    0
    Что за жена футболиста без фоток с отдыха в купальнике)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2020 22:06
    0
    Роксана и Руслан - хорошая пара. Умная, обаятельная женщина и толковый, трудолюбивый мужчина.
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 03.07.2020 22:13
    0
    Что за жена футболиста без фоток с отдыха в купальнике)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2020 22:06
    0
    Роксана и Руслан - хорошая пара. Умная, обаятельная женщина и толковый, трудолюбивый мужчина.
    Ссылка
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