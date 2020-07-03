ВИДЕО. Очень быстрый дубль. Украинец забил дважды в чемпионате Беларуси

Украинский форвард «Славии» из Мозыря Максим Слюсарь забил два гола за стартовых 11 минут матча чемпионата Беларуси против «Слуцка» (3:1)

Воспитанник луганской «Зари» открыл счет на 5-й минуте, а затем реализовал пенальти на 11-й, что в результате и принесло победу его команде.

Смотрите видео голов и обзор матча «Славия» Мозырь – «Слуцк» – 3:1 (голы: Слюсарь, 5, 11, пен, Г.Шевченко, 74 – Семенов, 21).