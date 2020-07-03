ВИДЕО. Очень быстрый дубль. Украинец забил дважды в чемпионате Беларуси

Максим Слюсарь отличился два раза за «Славию» Мозырь в игре против «Слуцка»

  • 03.07.2020 20:45
  • 303 просмотра
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Очень быстрый дубль. Украинец забил дважды в чемпионате Беларуси
© ФК Славия. Максим Слюсар

Украинский форвард «Славии» из Мозыря Максим Слюсарь забил два гола за стартовых 11 минут матча чемпионата Беларуси против «Слуцка» (3:1)

Воспитанник луганской «Зари» открыл счет на 5-й минуте, а затем реализовал пенальти на 11-й, что в результате и принесло победу его команде.

Смотрите видео голов и обзор матча «Славия» Мозырь  «Слуцк» – 3:1  (голы: Слюсарь, 5, 11, пен, Г.Шевченко, 74 – Семенов, 21).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности