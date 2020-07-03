ВИДЕО. Пупс учится плавать. Лидер Динамо научил собаку держаться на воде

Пупс Цыганкова учится плавать накануне важного матча против «Шахтера»

  • 03.07.2020 20:25
  • 516 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пупс учится плавать. Лидер Динамо научил собаку держаться на воде
© Instagram

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков свободно время проводит со своим домашним питомцем накануне важного матча против донецкого «Шахтера», который состоится 4 июля в Киеве.

Лидер киевской команды отправился на речку, где обучил пса плавать и приносить из воды игрушку.

Футболист выложил фото и видео в соцсети Instagram и написал «Пупс учится плавать».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пупс учится плавать 😍💙

Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    88serhiiO
      88serhiiO, 03.07.2020 21:00
    0
    Навчив пса плавати Навчити плавати можна тільки Циганкова, а пес вміє знародження.
    Ссылка
    88serhiiO
      88serhiiO, 03.07.2020 21:00
    0
    Навчив пса плавати Навчити плавати можна тільки Циганкова, а пес вміє знародження.
    Ссылка
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