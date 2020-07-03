ВИДЕО. Пупс учится плавать. Лидер Динамо научил собаку держаться на воде

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков свободно время проводит со своим домашним питомцем накануне важного матча против донецкого «Шахтера», который состоится 4 июля в Киеве.

Лидер киевской команды отправился на речку, где обучил пса плавать и приносить из воды игрушку.

Футболист выложил фото и видео в соцсети Instagram и написал «Пупс учится плавать».