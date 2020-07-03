Бобби Робсон и Алекс Фергюсон: Луиш Каштру назвал образцы для подражания

Коуч «горняков» высоко ценит эмоциональную составляющую в жизни команды

  • 03.07.2020 18:35
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Бобби Робсон и Алекс Фергюсон: Луиш Каштру назвал образцы для подражания
© ФК Шахтер. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о том, кого из числа других тренеров считает образцами для подражания, и пояснил, почему.

«Могу выделить двух тренеров, которые определили мой курс. Я эмоциональный коуч, и я считаю, что эмоции важны в том, как мы общаемся и работаем ежедневно. В этом смысле я следил за Бобби Робсоном и сэром Алексом Фергюсоном. Я всегда рассматривал их в качестве моделей с точки зрения работы и эмоций, которые они демонстрировали. Если было трудно, они были сосредоточены. Если они должны были смеяться, они смеялись. Если игрокам приходилось страдать, они страдали вместе с ними. Они были с футболистами как в положительные, так и в отрицательные периоды, могли праздновать с ними два или три дня».

«С точки зрения влияния это нечто более личное. Каждый раз, когда мы смотрим и анализируем матч, мы получаем что-то из этого. Но понимание эмоционального измерения команды – того, через что она проходит, на мой взгляд, является фантастически важным. Бобби Робсон и сэр Алекс Фергюсон были превосходны в этой области», - отметил Каштру.

Напомним, Луиш Каштру досрочно привел «Шахтер» к титулу чемпиона Украины в сезоне-2019/20, что стало первым подобным достижением в тренерской карьере португальца.

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Источник — France Football

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