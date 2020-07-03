Эдуард СОБОЛЬ: «Хочется играть в Англии, к этому нужно стремиться»

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», поделился амбициозными планами. Также украинский легионер прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов АПЛ.

«За чемпионатом Украины слежу, но не планирую возвращаться. Хочется оставаться в Европе. Есть желание постараться попасть в чемпионат из топ-5. Это нелегко.

Нужно проявить себя в Бельгии. Это тоже очень сильный чемпионат. Все мысли и желания о том, чтобы оставаться в Европе.

Я не расстроился, что Шахтер не продал меня. У меня была цель - оставаться в Брюгге как можно дольше. Я не вникал в переговоры между клубами. Брюгге стремилось меня оставить. Пожалуй, клубы пришли к наилучшему решению. Мне приятно слышать, что Брюгге на меня рассчитывает.

При каких условиях я вернусь в Шахтер? Если Брюгге не согласится меня оставлять, пользуясь опцией выкупа.

Интерес из АПЛ? Я читал об этом из новостей. Конкретики не было. Естественно, хочется играть в Англии, к этому нужно стремиться. Если будет предложение, я бы согласился», - уверяет Соболь.

Напомним, ранее была названа сумма, которую «Шахтер» получит от второй аренды Соболя в «Брюгге».