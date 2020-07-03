Хавбек Динамо Корзун намерен обсудить с клубом свое будущее

Уйдет свободным агентом?

  • 03.07.2020 17:11
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Хавбек Динамо Корзун намерен обсудить с клубом свое будущее
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Никита Корзун не нужен киевскому клубу и регулярно сдается в аренды. После выступлений в Португалии белорус поддерживал форму на родине, но намерен вернуться в Украину и обсудить с руководством свое будущее.

Об этом рассказал тренер команды «Торпедо», где Корзун тренировался последнее время.

«Никита сам попросился потренироваться с нами, я откликнулся. Если игрок просит поработать, не вижу проблем. Мне несложно относиться к нему как к своему игроку, и не жалко для него миски супа. Но никаких разговоров о переходе у нас не было. Никита связан контрактом с киевским «Динамо» и собирался на днях ехать в Киев решать свою судьбу».

«А где он появится после этого, не знаю, – сказал Юрий Пунтус.

Контракт 25-летнего Корзуна с клубом истекает через год.

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Источник — Трибуна Беларусь

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