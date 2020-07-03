Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла уже на празднике. Ждем финал Кубка Украины»

Наставник ждет возможности выиграть трофей

  • 03.07.2020 16:10
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Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла уже на празднике. Ждем финал Кубка Украины»
© vorskla.com.ua

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов надеется, что игроки не перегорят перед поединком финала Кубка Украины против «Динамо».

«Потеряли шансы занять 8-е место УПЛ. В матче с «Олимпиком» было видно, что сил нет. Вышли 11 игроков...Мы старались, но я видел, что прибавить не можем. Сыграли вничью - это счастье для нас. Зато молодых засветили, 17-18-летние ребята выходят уже в УПЛ».

«Футболисты уже сделали такое дело...Мы на празднике, финал Кубка - праздник. Думаю, игроки ждут матч, но важно, чтобы не перегорели», - сказал Максимов.

Финальный матч состоится 8-го июля.

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Источник — Футбол 1/2/3

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