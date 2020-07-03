Ворскла сыграет матч УПЛ молодежным составом. Даже Максимов не приехал

Сегодня состоится матч УПЛ ФК «Львов» - «Ворскла», однако полтавчане приедут на матч молодежным составом под руководством тренера U-21 Виталия Косовского.

В клубе решили, что основе нужно дать полноценный отдых перед финалом Кубка Украины против «Динамо», поэтому на игре УПЛ не будет и тренера Юрия Максимова.

Финал состоится 8-го июля.