Ворскла сыграет матч УПЛ молодежным составом. Даже Максимов не приехал

Сегодня состоится матч УПЛ ФК «Львов» - «Ворскла», однако полтавчане приедут на матч молодежным составом под руководством тренера U-21 Виталия Косовского.
В клубе решили, что основе нужно дать полноценный отдых перед финалом Кубка Украины против «Динамо», поэтому на игре УПЛ не будет и тренера Юрия Максимова.
Финал состоится 8-го июля.
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Источник — Футбол 1/2/3
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...ну так не завжди треба
...ну так не завжди треба
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