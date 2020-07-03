Ворскла сыграет матч УПЛ молодежным составом. Даже Максимов не приехал

Команда сыграет молодежным составом

  • 03.07.2020 15:29
  • 1772 просмотра
  • 6 комментариев
Ворскла сыграет матч УПЛ молодежным составом. Даже Максимов не приехал
© vorskla.com.ua

Сегодня состоится матч УПЛ ФК «Львов» - «Ворскла», однако полтавчане приедут на матч молодежным составом под руководством тренера U-21 Виталия Косовского.

В клубе решили, что основе нужно дать полноценный отдых перед финалом Кубка Украины против «Динамо», поэтому на игре УПЛ не будет и тренера Юрия Максимова.

Финал состоится 8-го июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 16:14
    0
    Не змогли в молодняка Карпат виграти, може хоть з u-21 Ворскли вимучать перемогу, хоча здається мені, що буде 0-0 або 1-1
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 16:11
    0
    Респект Полтаві. От за це я їх і поважаю. Основним складом там би був зараз розгром.
    ...ну так не завжди треба
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 16:09
    0
    Браво! И Шахтёру надо против Динамо пацанов выпустить... Мотивации нет.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 03.07.2020 16:04
    +1
    посмотрим молодняк... на уровне Ю-19 были неплохи.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 15:47
    +2
    повезло львову
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.07.2020 15:45
    +2
    цілком зрозуміло. Задачі в чемпі виконані. Кубок понад усе.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 15:47
    +2
    повезло львову
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.07.2020 15:45
    +2
    цілком зрозуміло. Задачі в чемпі виконані. Кубок понад усе.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 03.07.2020 16:04
    +1
    посмотрим молодняк... на уровне Ю-19 были неплохи.
    Ссылка
    Ростик Карпа
      Ростик Карпа, 03.07.2020 16:14
    0
    Не змогли в молодняка Карпат виграти, може хоть з u-21 Ворскли вимучать перемогу, хоча здається мені, що буде 0-0 або 1-1
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 16:11
    0
    Респект Полтаві. От за це я їх і поважаю. Основним складом там би був зараз розгром.
    ...ну так не завжди треба
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 16:09
    0
    Браво! И Шахтёру надо против Динамо пацанов выпустить... Мотивации нет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности