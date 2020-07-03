Шо, опять? Матч Руха снова могут перенести из-за коронавируса

Директор «Металлурга» Максим Лупашко сообщил, что в команде распространился коронавирус.

– Правда ли, что в вашей команде обнаружили больных коронавирусом?

– Да, есть положительные результаты. Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения.

Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с «Рухом» – будем еще делать повторный тест завтра. Ждем решения ПФЛ.

– Сколько людей под подозрением?

– Пока информация не подтвердится, не буду ее распространять, – сказал Лупашко.

Матч 22 тура Первой лиги «Рух» – «Металлург» запланирован на субботу, 4 июля. Начало в 18:00.

Напомним, ранее Первая лига переносила матчи с участием «Балкан», «Руха» и «Волыни» из-за коронавируса.