Шо, опять? Матч Руха снова могут перенести из-за коронавируса

На этот раз вспышка в «Металлурге», с которым предстоит сыграть львовянам

  • 03.07.2020 15:35
  • 868 просмотров
  • 4 комментария
Шо, опять? Матч Руха снова могут перенести из-за коронавируса
© ФК Металлург

Директор «Металлурга» Максим Лупашко сообщил, что в команде распространился коронавирус.

– Правда ли, что в вашей команде обнаружили больных коронавирусом?
– Да, есть положительные результаты. Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения.

Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с «Рухом» – будем еще делать повторный тест завтра. Ждем решения ПФЛ.

– Сколько людей под подозрением?
– Пока информация не подтвердится, не буду ее распространять, – сказал Лупашко.

Матч 22 тура Первой лиги «Рух» – «Металлург» запланирован на субботу, 4 июля. Начало в 18:00.

Напомним, ранее Первая лига переносила матчи с участием «Балкан», «Руха» и «Волыни» из-за коронавируса.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 03.07.2020 16:12
    +3
    ДА, думаю тоже, что это "хитрый план"
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 16:10
    -3
    Получается что или в Харькове подхватили или им Агробизнес привёз. Проверяйте и те команды.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 16:01
    0
    ihor7003, 03.07.2020 15:57
    Каким то образом коронавирус находят только у команд которые не хотели доигрывать чемпионат либо у команд с которыми им предстоит сыграть!!!!!!
    Это не короновирус, это хитро....ть.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.07.2020 15:57
    +1
    Каким то образом коронавирус находят только у команд которые не хотели доигрывать чемпионат либо у команд с которыми им предстоит сыграть!!!!!!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.07.2020 16:12
    +3
    ДА, думаю тоже, что это "хитрый план"
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.07.2020 15:57
    +1
    Каким то образом коронавирус находят только у команд которые не хотели доигрывать чемпионат либо у команд с которыми им предстоит сыграть!!!!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 16:01
    0
    ihor7003, 03.07.2020 15:57
    Каким то образом коронавирус находят только у команд которые не хотели доигрывать чемпионат либо у команд с которыми им предстоит сыграть!!!!!!
    Это не короновирус, это хитро....ть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности