Шо, опять? Матч Руха снова могут перенести из-за коронавируса

Директор «Металлурга» Максим Лупашко сообщил, что в команде распространился коронавирус.
– Правда ли, что в вашей команде обнаружили больных коронавирусом?
– Да, есть положительные результаты. Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения.
Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с «Рухом» – будем еще делать повторный тест завтра. Ждем решения ПФЛ.
– Сколько людей под подозрением?
– Пока информация не подтвердится, не буду ее распространять, – сказал Лупашко.
Матч 22 тура Первой лиги «Рух» – «Металлург» запланирован на субботу, 4 июля. Начало в 18:00.
Напомним, ранее Первая лига переносила матчи с участием «Балкан», «Руха» и «Волыни» из-за коронавируса.
Источник — Трибуна
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