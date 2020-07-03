Реал vs Барселона. У кого проще календарь в оставшихся турах Ла Лиги

За пять туров до конца чемпионата Испании «Реал» уверенно пользуется проблемами «Барселоны» и уже опережает каталонскую команду на 4 пункта.

Осталось играть всего ничего, и испанские журналисты проанализировали календарь оставшихся матчей двух претендентов на титул.

«Реалу» осталось сыграть с «Атлетиком», «Алавесом», «Гранадой», «Вильярреалом» и «Леганесом». Самые опасные соперники - это «Вильярреал» (5-е место) и «Атлетик» (неудобный соперник, 8-е место).

«Гранада» - середняк, а «Леганес» и «Алавес» находятся в нижней части таблицы.

«Барселоне» осталось сыграть против «Вильярреала», «Эспаньола», «Вальядолида», «Осасуны» и «Алавеса».

В итоге у мадридцев, возможно, календарь немного сложнее, но у них есть перевес в 4 очка и хорошая форма.