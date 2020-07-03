Carlsberg выпустил лимитированную версию пива в честь победы Ливерпуля

Бренд Carlsberg отпраздновал завоевание футбольным клубом «Ливерпуль» титула чемпиона Премьер-лиги выпустив лимитированную версию «чемпионских» банок для болельщиков из 25 стран мира.

В лимитированной версии Carlsberg поменял свой корпоративный зеленый цвет на красный, который символический для ФК «Ливерпуль». На чемпионских банках изображена эмблема ФК «Ливерпуль», подписи игроков клуба, а слова: «С 1847 года» (ссылка на дату основания пивоварни Carlsberg) заменены словами: «Чемпионы с 2020 года».

Праздничная лимитированная бутылка будет доступна болельщикам 25 стран, включая Австралию, Китай, Индию, Ирландию, Малайзию и США.

Директор Глобальной спонсорской деятельности Carlsberg Group Луиза Бах отметила: «Мы рады отметить невероятный сезон команды вместе с болельщиками ФК «Ливерпуль» по всему миру. Наша миссия – сделать футбол еще лучше для болельщиков, а их празднование – приятней».

Партнерство Carlsberg з ФК «Ливерпуль» самое долгое в Премьер-лиге, и продолжается уже 27 сезонов. В 2019 году бренд разработал красное пиво специально для болельщиков ФК «Ливерпуль». Красной этикеткой, бутылкой и самим пивом отметили решение легендарного менеджера Била Шенкли, сделать красным цветом Клуб, потому что в красном команды побеждают чаще.