Carlsberg выпустил лимитированную версию пива в честь победы Ливерпуля

Мерсисайдцы стали чемпионами впервые за 30 лет

  • 03.07.2020 14:11
  • 79 просмотров
  • 0 комментариев
Carlsberg выпустил лимитированную версию пива в честь победы Ливерпуля 
Бренд Carlsberg отпраздновал завоевание футбольным клубом «Ливерпуль» титула чемпиона Премьер-лиги выпустив лимитированную версию «чемпионских» банок для болельщиков из 25 стран мира.

В лимитированной версии Carlsberg поменял свой корпоративный зеленый цвет на красный, который символический для ФК «Ливерпуль». На чемпионских банках изображена эмблема ФК «Ливерпуль», подписи игроков клуба, а слова: «С 1847 года» (ссылка на дату основания пивоварни Carlsberg) заменены словами: «Чемпионы с 2020 года».

Праздничная лимитированная бутылка будет доступна болельщикам 25 стран, включая Австралию, Китай, Индию, Ирландию, Малайзию и США.

Директор Глобальной спонсорской деятельности Carlsberg Group Луиза Бах отметила: «Мы рады отметить невероятный сезон команды вместе с болельщиками ФК «Ливерпуль» по всему миру. Наша миссия – сделать футбол еще лучше для болельщиков, а их празднование – приятней».

Партнерство Carlsberg з ФК «Ливерпуль» самое долгое в Премьер-лиге, и продолжается уже 27 сезонов. В 2019 году бренд разработал красное пиво специально для болельщиков ФК «Ливерпуль». Красной этикеткой, бутылкой и самим пивом отметили решение легендарного менеджера Била Шенкли, сделать красным цветом Клуб, потому что в красном команды побеждают чаще.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности