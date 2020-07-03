Динамо – Шахтер. Три причины, почему обе команды забьют

Матч пройдет 4 июля

  • 03.07.2020 14:55
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Динамо – Шахтер. Три причины, почему обе команды забьют
© ФК Динамо Киев

«Шахтер» еще два тура назад оформил чемпионский титул, 4-й подряд для «горняков». Так что сегодняшний матч для команды Каштру уже ничего не решает. Но когда «Динамо» и «Шахтер» сходятся в очной дуэле, турнирные расклады отходят на второй план – в любом случае нас ждет настоящая битва.

Коэффициенты Favbet: 2.5 – 4 – 2.5

Удивительно, но букмекеры Favbet считают шансы команд абсолютно равными. Коэффициент как на победу Динамо, так и на победу «Шахтеру» одинаков – 2.5. Не часто такое встретишь. Объективно класс «Шахтера» сейчас выше и с этим вряд ли кто-то будет спорить. Но в пользу «Динамо» говорит мотивация, ведь киевляне еще не решили все свои вопросы в этом чемпионате. В прошлом туре команда Михайличенко сенсационно уступила 2:3 «Десне» и у нас вновь появилась интрига в борьбе за второе место. Сейчас «Заря» отстает на 2 очка от «Динамо», а «Десна» на 3. И в случае поражения от «Шахтера», «Динамо» скорее всего пропустит конкурентов вперед.

Так что в итоге перевесит? Сила «Шахтера» или куда большая мотивированность игроков «Динамо»? Предугадать непросто, но есть ставка, которая читается куда явнее – «обе команды забьют». И вот почему:

1) В 2020 году в 9 из 10 матчах «Динамо» в Favbet Лиге  забивали как киевляне, так и их соперники. Оставить свои ворота на замке «динамовцам» удалось лишь в мартовской матче против «Колоса». Да и в целом игра команды Алексея Михайличенко в обороне не выдерживает никакой критики, в чемпионате у «Динамо» больше пропущенных, чем у «Зари» и «Десны». В то же время забивает команда исправно, в среднем более 2 голов за матч. В последний раз в официальном матче «Динамо» не забивало еще в ноябре, как раз в матче против «Шахтера»

2) Но тот матч был скорее исключением из правил. Ибо в большинстве очных встреч «Динамо» и «Шахтера» забивают обе команды. Так, в прошлом «Класичном» «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 3:1, ход того матча вы еще, наверняка, не забыли. Более того, в 7 из 9 последних личных встреч забивали обе команды

3) В пользу результативной игры говорят и кадровые потери «Динамо» в обороне. В матче с «Десной» не смогли сыграть Попов и Миколенко. В итоге мы увидели Александра Караваева на левом фланге обороны, а Мохамеда Кадири в центре. Ни к чему хорошему это не привело. Да, после серьезной травмы возвращается Никита Бурда, который пропустил полгода. Но даже если Никита выйдет в основе, вряд ли он уже готов играть на 100% своих возможностей, особенно против «Шахтера». У «горняков», как известно, надолго выбыл ключевой левый защитник Исмаили, и против «Динамо» его отсутствие может сыграть свою роль

Вывод: слишком много факторов говорят в пользу того, что обе команды должны забить и было бы логично поставить именно на это исход

Прогноз: обе команды забьют – 1.65

Напомним, матч «Динамо» - «Шахтер» состоится 4 июля и начнется в 19:30.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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