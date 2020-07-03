Топ-события уикенда: Украинское классико и финал Кубка Германии

Все самое интересное

  • 03.07.2020 14:37
  • 1407 просмотров
  • 0 комментариев
Топ-события уикенда: Украинское классико и финал Кубка Германии
© twitter

Насколько все грустно и неинтересно в европейском футболе. Кто-то становится чемпионом, кто ведет борьбу за еврокубковые зоны или выживание. Банальность! Посмотрите лучше на родную УПЛ. Ни недели без скандалов и неожиданных поворотов сюжета. "Карпаты" не поехали в Мариуполь на игру в среду. Если не доедут до субботы - будут исключены из лиги досрочно. Печальный конец истории, но все к этому шло много лет.

Впрочем, турнирными интригами наш родной чемпионат также балует. Одно дело, когда "Динамо" не брало даже серебро еще при прежних "Металлистом" и "Днепром", которые почти не уступали бюджетом киевлянам. Но теперь конкуренцию "Динамо" навязывают более скромные "Заря" и "Десна". На выходных нас ожидает очередное, шестое в сезоне украинское классико.

Хорошо, без Европы в этом превью также не обойдемся. Финал Кубка Германии, очередной трудный экзамен для "Барселоны" и два классных противостояние в Серии А – на этих выходных будет жарко не только из-за +30 на улице.

"Динамо" - "Шахтер"

Прогноз: ничья. коэффициент 3,40

"Динамо" никак не желает убивать интригу в борьбе за второе место. Казалось бы, качественные победы над "Александрией" и "Зарей" дали определенный запас. Но поражение от "Десны" снова спутало все карты. Между второй и четвертой ступенькой только три очка, при этом "Десна" в случае равенства баллов будет над "Динамо" благодаря преимуществу в личных встречах.

Даже получив золотые медали и дав отдохнуть лидерам, "Шахтер" может уверенно обыграть "Динамо". Вспомните скандальный поединок в 2016-м. Формально "горняки" немотивированные, но насолить конкуренту - это святое.

Но мы все-таки снова поверим в "Динамо". Поверим, потому что не могут ребята провалить третий матч подряд. Поверим, потому что должны вернуться ведущие игроки - Миколенко, Сидорчук, Попов. Думаем, недавнее поражение от "горняков" станет наукой и для тренерского штаба. Тогда "Динамо" явно не рассчитало свои физические возможности.

В этом сезоне команды провели пять поединков. В УПЛ все три забрал "Шахтер", в Суперкубке и Кубке удачными были киевляне. Не пора командам сыграть наконец и вничью? Кеф на такой результат от аналитиков Parimatch вполне реален.

"Байер" - "Бавария"

Прогноз: индивидуальный тотал "Баварии" больше 2,5 голов. Коэффициент: 1,87

Прогноз: тайм/матч - победа "Баварии"/победа "Баварии". Коэффициент: 1,84

Прогноз: победа "Баварии" с форой -1,5 гола. Коэффициент: 1,82

Мюнхенцы в последнем туре катком прошлись по "Вольфсбургу" 4:0 и достигли эффектной сотни голов только в чемпионате. "Байер" в последнем туре домучил "Майнц", но заскочить на четвертую строчку не удалось. Леверкузенцев не будет в Лиге чемпионов и это, конечно, большая неудача.

Смогут ли "фармацевты" взять Кубок Германии? На "Баварию" очень низкие коэффициенты, поэтому стоит подумать над тем, как их увеличить. Варианты есть: фора -1,5 на "Баварию", или победа мюнхенцев в первом тайме и в матче в целом, или же индивидуальный тотал "Баварии" больше 2,5 голов. Все это оценено примерно одинаково, поэтому выбирайте на свой вкус.

"Вильярреал" - "Барселона"

Прогноз: "Вильярреал" не проиграет. Коэффициент: 2,11

"Барселона" постепенно прощается с чемпионством. Нельзя сказать, что команда выглядела очень плохо, но тяжелый календарь сказался. Ведь против кого "Барса" потеряла очки? "Атлетико", "Севилья", "Сельта". За исключением последней - команды из зоны Лиги чемпионов.

"Вильярреал" пока не в зоне ЛЧ, но очень хочет туда попасть. "Желтая субмарина" прекрасно проводит рестарт турнира, взяв 16 очков в шести матчах. В пяти из них команда Хави Кальеха сыграла на ноль. Желающие могут рискнуть даже с откровенно переоцененной победой "Вильярреала" за 4,4, но мы остановимся на более спокойном варианте - непроигрыш хозяев.

"Лацио" - "Милан"

Прогноз: ничья. Коэффициент: 3,45

На "Лацио" ждет очень тяжелое испытание. Не то чтобы "Милан" такой грозный, нет. Просто римляне остались без двух своих основных нападающих, которые прекрасно проводят сезон. Иммобиле и Кайседо синхронно получили пятые желтые карточки и игру против "Милана" пропустят. Нападение будет экспериментальным - Корреа плюс кто-то из атакующих хавбеков.

Конечно, при таких обстоятельствах у "Милана" появляются шансы. Но все же у этого "Лацио" очень крепкий характер, поэтому поражение подопечным Симоне Индзаги предрекать не стоит. А вот ничья оценена значительно выше, чем победа любой из команд. Хотя именно этот результат кажется наиболее вероятным.

"Наполи" - "Рома"

Прогноз: тотал меньше 2,5. Коэффициент: 2,15

Обе команды к этому матчу подойдут на фоне усталости. Между поединками в четверг и в воскресенье будет менее трех суток и для "Наполи", и для "Ромы". Неаполитанцы, не сомневаемся, устанут в игре против "Аталанты". Для "Ромы" в ее нынешнем состоянии рассчитывать на легкие три очка против "Удинезе" также сложно.

Это подводит к тому, что противостояние в воскресенье имеет хорошие шансы превратиться в тактическое и очень-очень осторожное. И хотя яркие атакующие игроки есть в обеих командах, эксперты Parimatch прогнозируют засушливую игру с небольшим количеством голов.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности