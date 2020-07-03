Кубок України. Фінал Динамо - Ворскла пройде у Харкові

8 липня в Харкові на стадіоні ОСК «Металіст» відбудеться фінальний матч Кубку України з футболу сезону-2019/2020. Початок зустрічі — о 21.30.
Фіналістами розіграшу стали «Динамо» (Київ), яке в 1/2 фіналу обіграло «Минай», та «Ворскла» (Полтава), яка у півфіналі перемогла в серії 11-метрових «Маріуполь».
Згідно з постановою Головного санітарного лікаря України № 27 від 26.05.2020, поєдинок проходитиме за порожніх трибун із дотриманням відповідних рекомендацій та протоколу.
Пряма трансляція матчу відбудеться в ефірі телеканалів UA: Перший та Футбол 1. Початок трансляції — о 21.30.
Кубок України-2019/2020
Фінал
08.07.2020. Харків. ОСК «Металіст»
«Динамо» (Київ) — «Ворскла» (Полтава)
Офіційні партнери матчу: «FAVBET» та ТМ «Waissburg»
Виталий Петровский, Sport.ua
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