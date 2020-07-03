Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Главная цель Аталанты - вернуться в Лигу чемпионов»

По итогам 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» уверенно закрепилась на 4-м месте и оторвалась от «Ромы», которая находится на 5-й позиции, уже на 12 очков.

Тренер Джан Пьеро Гасперини надеется, что команда повторит достижение прошлого сезона и вернется в Лигу чемпионов.

«Главная наша задача - вернуться в Лигу чемпионов. Пока все идет хорошо, мы близки к тому, чтобы повторить результат минувшего чемпионата».

«В августе нам еще играть в этом розыгрыше ЛЧ, и к тому времени нужно создать солидный отрыв в Серии A. Кроме того, хотелось бы набрать больше 72 очков в сезоне (сейчас 60), чтобы побить рекорд клуба», - сказал Гасперини.

Вчера команда без Руслана Малиновского обыграла «Наполи».