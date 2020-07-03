ФОТО. Влада Седан под надежной охраной

Невеста Александра Зинченко показала своих собак

  • 03.07.2020 13:57
  • 2724 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Влада Седан под надежной охраной
© Instagram. Влада Седан

Известная украинская ведущая Влада Седан, невеста 23-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, показала свою «охрану».

«Охранники», — написала Влада в Instagram, поделившись фото с двумя своими собаками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Охранники 🤟🏽🤪🐶🐶

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 03.07.2020 15:06
    0
    volf2020, 03.07.2020 14:55
    Ви мені скажіть хто така влада седан що ви про неї так багато пишете?Вона що пуп землі?Чи спортивний сайт!!!!!!!пише про жінок як вони вдягнуті або роздягнуті.Пишіть про спорт.
    Поки в подібні новини будуть заходити, читати і коментувати, вони будуть з'являтися на сайті)))
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 03.07.2020 15:04
    0
    Влада Седан с собаками баклажан
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 03.07.2020 14:55
    +1
    Ви мені скажіть хто така влада седан що ви про неї так багато пишете?Вона що пуп землі?Чи спортивний сайт!!!!!!!пише про жінок як вони вдягнуті або роздягнуті.Пишіть про спорт.
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 03.07.2020 14:55
    +1
    Ви мені скажіть хто така влада седан що ви про неї так багато пишете?Вона що пуп землі?Чи спортивний сайт!!!!!!!пише про жінок як вони вдягнуті або роздягнуті.Пишіть про спорт.
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 03.07.2020 15:06
    0
    volf2020, 03.07.2020 14:55
    Ви мені скажіть хто така влада седан що ви про неї так багато пишете?Вона що пуп землі?Чи спортивний сайт!!!!!!!пише про жінок як вони вдягнуті або роздягнуті.Пишіть про спорт.
    Поки в подібні новини будуть заходити, читати і коментувати, вони будуть з'являтися на сайті)))
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 03.07.2020 15:04
    0
    Влада Седан с собаками баклажан
    Ссылка
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