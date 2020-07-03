ФОТО. Влада Седан под надежной охраной

Известная украинская ведущая Влада Седан, невеста 23-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, показала свою «охрану».
«Охранники», — написала Влада в Instagram, поделившись фото с двумя своими собаками.
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Источник — Instagram
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