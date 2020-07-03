В Киеве депутаты сыграют в футбол против журналистов

В субботу, 4-го июля, в 16:30 на стадионе НТК им. Банникова в Киеве состоится пятый ежегодный благотворительный матч «Парламентский кубок - 2020» между командами «Сборная народных депутатов» и «Сборная журналистов Украины».
Основная цель поединка — помощь детям-переселенцам с востока Украины.
Благотворительный матч будет проходить под патронатом президента УАФ Андрея Павелко и при поддержке председателя Ассоциации футбола Донецкой области Максима Ефимова.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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