В Киеве депутаты сыграют в футбол против журналистов

В субботу, 4-го июля, в 16:30 на стадионе НТК им. Банникова в Киеве состоится пятый ежегодный благотворительный матч «Парламентский кубок - 2020» между командами «Сборная народных депутатов» и «Сборная журналистов Украины».

Основная цель поединка — помощь детям-переселенцам с востока Украины.

Благотворительный матч будет проходить под патронатом президента УАФ Андрея Павелко и при поддержке председателя Ассоциации футбола Донецкой области Максима Ефимова.