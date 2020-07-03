ФОТО. Левченко получил диплом спортивного психолога

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко получил диплом спортивного психолога.
«Жизнь — это создание и преодоление препятствий. Никогда не поздно, к примеру, пойти учиться. Даже если тебе 42 года.
Вот получил диплом «спортивная психология». Так что, господа спортсмены, обращайтесь за советом», — написал Левченко в Instagram.
Jaaa! Ik heb mijn studie Prestatiepsychologie bij onze VVCS Academy afgerond. Daar ben ik trots op! Never stop learning✌🏽 Жизнь- это создание и преодоление препятствий. Никогда не поздно, к примеру, пойти учиться. Даже если тебе 42 года 🤓 Вот получил диплом «спортивная психология». Так что господа спортсмены, обращайтесь за советом😉
Источник — Instagram
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