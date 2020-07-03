ФОТО. Левченко получил диплом спортивного психолога

Экс-игрок сборной Украины попробует себя на новом поприще

  • 03.07.2020 12:52
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ФОТО. Левченко получил диплом спортивного психолога
© Instagram. Евгений Левченко

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко получил диплом спортивного психолога.

«Жизнь — это создание и преодоление препятствий. Никогда не поздно, к примеру, пойти учиться. Даже если тебе 42 года.

Вот получил диплом «спортивная психология». Так что, господа спортсмены, обращайтесь за советом», — написал Левченко в Instagram.

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Источник — Instagram

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