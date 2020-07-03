Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер захочет доказать, что он сильнее Динамо»

Специалист поделился ожиданиями от центрального поединка 29-го тура УПЛ

  • 03.07.2020 12:15
  • 657 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер захочет доказать, что он сильнее Динамо»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка «горняков» с киевским «Динамо» в 29-м туре УПЛ.

— Ждешь интриги от очередного матча между «Динамо» и «Шахтером»?
— Турнирной интриги уже нет, так как «горняки» стали чемпионами, но то, что матч все равно будет бескомпромиссным, в этом я не сомневаюсь. Во-первых, это дерби, и в нем никто не будет отбывать номер. Во-вторых, «Динамо» очки очень нужны в борьбе за второе лигочемпионовское место. И, в-третьих, «Шахтер» снова захочет доказать, что он сильнее своего главного конкурента на внутренней арене.

— Чемпион сыграет основным составом?
— Думаю, если и не основным, то приближенным к нему. Опять же, принципиальности у этого поединка — хоть отбавляй.

Поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится в субботу, 4-го июля, в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 12:55
    0
    Кому это надо? Ахметову или Каштру? Ринат может сделать подарок кенту, а тренера уже из Португалии поздравили.
    Какой смысл в самое пекло что то доказывать, когда есть таблица чемпионата? И ещё перед глазами пример МанСити - Ливерпуль. Никто ж в Ливерпуле не облез?
    Ничего интересного не будет. Поезд ушёл и пусть Динамо рвёт жилы за своё серебро.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 03.07.2020 12:50
    0
    На всякий случай Евтушенко уже заявил о потере трех основных защитников накануне игры.....
    Неясно зачем - разжалобить соперника, оправдаться перед болельщиками ? Вероятнее всего понимание того, что даже при отсутствии турнирной интриги со стороны уже чемпиона, Шахтер остается на голову сильнее Динамо. И что интересно - даже в случае победы борца за второе место разница в классе останется очевидной......
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 03.07.2020 12:42
    +1
    Шахтеру доказывать-то особо не надо. И так видно, кто самый сильный клуб в Украине.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 12:42
    0
    Viktor Kovtun, 03.07.2020 12:32
    угу, порвем вас кротята !!!!!!!!!!!!!! ))))))))
    Ссылка
    Viktor Kovtun
    online
      Viktor Kovtun, 03.07.2020 12:32
    -5
    угу, порвем вас кротята !!!!!!!!!!!!!! ))))))))
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 03.07.2020 12:42
    +1
    Шахтеру доказывать-то особо не надо. И так видно, кто самый сильный клуб в Украине.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 03.07.2020 12:55
    0
    Кому это надо? Ахметову или Каштру? Ринат может сделать подарок кенту, а тренера уже из Португалии поздравили.
    Какой смысл в самое пекло что то доказывать, когда есть таблица чемпионата? И ещё перед глазами пример МанСити - Ливерпуль. Никто ж в Ливерпуле не облез?
    Ничего интересного не будет. Поезд ушёл и пусть Динамо рвёт жилы за своё серебро.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 03.07.2020 12:50
    0
    На всякий случай Евтушенко уже заявил о потере трех основных защитников накануне игры.....
    Неясно зачем - разжалобить соперника, оправдаться перед болельщиками ? Вероятнее всего понимание того, что даже при отсутствии турнирной интриги со стороны уже чемпиона, Шахтер остается на голову сильнее Динамо. И что интересно - даже в случае победы борца за второе место разница в классе останется очевидной......
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 12:42
    0
    Viktor Kovtun, 03.07.2020 12:32
    угу, порвем вас кротята !!!!!!!!!!!!!! ))))))))
    Ссылка
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