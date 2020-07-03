Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер захочет доказать, что он сильнее Динамо»

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка «горняков» с киевским «Динамо» в 29-м туре УПЛ.

— Ждешь интриги от очередного матча между «Динамо» и «Шахтером»?

— Турнирной интриги уже нет, так как «горняки» стали чемпионами, но то, что матч все равно будет бескомпромиссным, в этом я не сомневаюсь. Во-первых, это дерби, и в нем никто не будет отбывать номер. Во-вторых, «Динамо» очки очень нужны в борьбе за второе лигочемпионовское место. И, в-третьих, «Шахтер» снова захочет доказать, что он сильнее своего главного конкурента на внутренней арене.

— Чемпион сыграет основным составом?

— Думаю, если и не основным, то приближенным к нему. Опять же, принципиальности у этого поединка — хоть отбавляй.

Поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится в субботу, 4-го июля, в 19:30 по киевскому времени.