Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер захочет доказать, что он сильнее Динамо»

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка «горняков» с киевским «Динамо» в 29-м туре УПЛ.
— Ждешь интриги от очередного матча между «Динамо» и «Шахтером»?
— Турнирной интриги уже нет, так как «горняки» стали чемпионами, но то, что матч все равно будет бескомпромиссным, в этом я не сомневаюсь. Во-первых, это дерби, и в нем никто не будет отбывать номер. Во-вторых, «Динамо» очки очень нужны в борьбе за второе лигочемпионовское место. И, в-третьих, «Шахтер» снова захочет доказать, что он сильнее своего главного конкурента на внутренней арене.
— Чемпион сыграет основным составом?
— Думаю, если и не основным, то приближенным к нему. Опять же, принципиальности у этого поединка — хоть отбавляй.
Поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится в субботу, 4-го июля, в 19:30 по киевскому времени.
Источник — zbirna.com
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Какой смысл в самое пекло что то доказывать, когда есть таблица чемпионата? И ещё перед глазами пример МанСити - Ливерпуль. Никто ж в Ливерпуле не облез?
Ничего интересного не будет. Поезд ушёл и пусть Динамо рвёт жилы за своё серебро.
Неясно зачем - разжалобить соперника, оправдаться перед болельщиками ? Вероятнее всего понимание того, что даже при отсутствии турнирной интриги со стороны уже чемпиона, Шахтер остается на голову сильнее Динамо. И что интересно - даже в случае победы борца за второе место разница в классе останется очевидной......
Какой смысл в самое пекло что то доказывать, когда есть таблица чемпионата? И ещё перед глазами пример МанСити - Ливерпуль. Никто ж в Ливерпуле не облез?
Ничего интересного не будет. Поезд ушёл и пусть Динамо рвёт жилы за своё серебро.
Неясно зачем - разжалобить соперника, оправдаться перед болельщиками ? Вероятнее всего понимание того, что даже при отсутствии турнирной интриги со стороны уже чемпиона, Шахтер остается на голову сильнее Динамо. И что интересно - даже в случае победы борца за второе место разница в классе останется очевидной......
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