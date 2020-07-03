Александр ПРИЗЕТКО: «У Десны каждое очко на вес золота»

Экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Призетко поделился ожиданиями от поединка 29-го тура УПЛ между «Десной» и «Колосом».

«Команда Руслана Костышина демонстрирует неплохой футбол, порой, уступая не по игре. Турнирная ситуация дает «Колосу» возможность играть в свое удовольствие. У «Десны» же каждое очко чуть ли не на вес золота. Черниговцам морально будет сложнее. К тому же и после удачных матчей с грандами часто случаются осечки в следующем туре…», — считает Призетко.

Матч «Десна» — «Колос» состоится в воскресенье, 5-го июля, в 17:00.