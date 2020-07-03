Олег Дулуб может возглавить венгерский клуб

Экс-тренер «Карпат» вскоре возобновит работу

  • 03.07.2020 11:26
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Олег Дулуб может возглавить венгерский клуб
© UA-Football. Олег Дулуб

Известный по работе в Украине тренер Олег Дулуб может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

54-летний белорусский наставник может возглавить «Кишварду».

Последним местом его работы был казахстанский «Атырау». Напомним, что по итогам сезона-2019/20 клуб «Кишварда» заняла 8-е место (при 12-ти участниках).

Украинским фанатам футбола Дулуб известен по работе в «Карпатах» и «Черноморце» в 2016-2017 годах.

Ранее сообщалось, что Олег Дулуб может возглавить «Минск».

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Источник — Footboom

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