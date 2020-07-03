Олег Дулуб может возглавить венгерский клуб

Известный по работе в Украине тренер Олег Дулуб может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.

54-летний белорусский наставник может возглавить «Кишварду».

Последним местом его работы был казахстанский «Атырау». Напомним, что по итогам сезона-2019/20 клуб «Кишварда» заняла 8-е место (при 12-ти участниках).

Украинским фанатам футбола Дулуб известен по работе в «Карпатах» и «Черноморце» в 2016-2017 годах.

Ранее сообщалось, что Олег Дулуб может возглавить «Минск».