Олег Дулуб может возглавить венгерский клуб

Известный по работе в Украине тренер Олег Дулуб может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии.
54-летний белорусский наставник может возглавить «Кишварду».
Последним местом его работы был казахстанский «Атырау». Напомним, что по итогам сезона-2019/20 клуб «Кишварда» заняла 8-е место (при 12-ти участниках).
Украинским фанатам футбола Дулуб известен по работе в «Карпатах» и «Черноморце» в 2016-2017 годах.
Ранее сообщалось, что Олег Дулуб может возглавить «Минск».
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Источник — Footboom
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