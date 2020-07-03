ВИДЕО. Тактика и стандарты. Динамо готовится к битве с Шахтером

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к поединку 29-го тура УПЛ против «Шахтера», который состоится на «Олимпийском» в субботу.
В четверг команда Алексея Михайличенко провела вечернюю тренировку.
Во время занятия преобладали игровые упражнения, работа над тактикой. Особое внимание было уделено отработке стандартных положений.
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Источник — ФК Динамо Киев
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