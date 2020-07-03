ВИДЕО. Тактика и стандарты. Динамо готовится к битве с Шахтером

Киевская команда провела тренировку на своей базе

  • 03.07.2020 10:14
  • 880 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Тактика и стандарты. Динамо готовится к битве с Шахтером
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к поединку 29-го тура УПЛ против «Шахтера», который состоится на «Олимпийском» в субботу.

В четверг команда Алексея Михайличенко провела вечернюю тренировку.

Во время занятия преобладали игровые упражнения, работа над тактикой. Особое внимание было уделено отработке стандартных положений.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:27
    0
    Арановскай рейди?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 10:27
    0
    Арановскай рейди?
    Ссылка
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