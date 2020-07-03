Севилья хочет заполучить Кепу

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага вскоре может покинуть лондонский клуб.
Как сообщает The Sun, 25-летнего футболиста готова арендовать «Севилья».
Контракт 25-летнего вратаря с «Челси» действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что Кепа может уйти в «Валенсию».
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Источник — The Sun
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