Реал лучше всех стартовал в чемпионате Испании после карантина

После возобновления испанского чемпионата команды сыграли уже по шесть матчей. И только мадридский «Реал» набрал максимально возможное количество очков.
На втором месте – «Вильярреал», который победил в пяти встречах, еще одну свел к ничьей. Дважды очки терял мадридский «Атлетико», трижды сыграла вничью «Барселона».
Худший показатель за этот период у «Леганеса» – всего два ничейных исхода в шести встречах при четырех поражениях.
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Источник — Gracenote Live
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