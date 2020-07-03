Реал лучше всех стартовал в чемпионате Испании после карантина

После возобновления испанского чемпионата команды сыграли уже по шесть матчей. И только мадридский «Реал» набрал максимально возможное количество очков.

На втором месте – «Вильярреал», который победил в пяти встречах, еще одну свел к ничьей. Дважды очки терял мадридский «Атлетико», трижды сыграла вничью «Барселона».

Худший показатель за этот период у «Леганеса» – всего два ничейных исхода в шести встречах при четырех поражениях.

Турнирная таблица